Dazi accordo Usa-Ue al 15% | chi vince nessuno e chi perde di più e di meno

(Adnkronos) – L'accordo sui dazi è fatto. Donald Trump incassa il via libera della Ue alle tariffe al 15% sui prodotti europei esportati negli Stati Uniti. Qualsiasi analisi obiettiva non può sfuggire da un dato di fondo: il 'deal' è sempre meglio di un 'no deal', viste le premesse, ma è doloroso e può diventare . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: dazi - accordo - vince - nessuno

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative sui dazi doganali tenutesi tra Cina e Stati Uniti in Svizzera, i due Pasi si sono accordati per una sospensione delle tariffe che si erano imposti reciprocamente nella recente escalation della guerra commerciale voluta da Donald Trump.

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale” - Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre – almeno temporaneamente – i reciproci dazi doganali aggiuntivi imposti nell’ultimo mese.

Meloni sui dazi: "Evitato lo scontro frontale. Ok al 15% ma l'Ue aiuti". Premier e vicepremier: "Bene l'accordo". Le Opposizioni: "È una resa a Trump" #ANSA Vai su Facebook

Dazi, accordo Usa-Ue al 15%: chi vince (nessuno) e chi perde (di più e di meno); Dazi di Trump al 15%: l’impatto su Europa e Italia; Usa-Ue, tra bluff e illusioni un accordo che indebolisce l'Occidente.

Dazi: Furlan, 'accordo sbilanciato, a rischio imprese e lavoratori' - “Scenario allarmante, l’accordo commerciale sui dazi tra Usa ed Europa è evidentemente sbilanciato a favore di Trump e mette a rischio il futuro di migliaia di imprese ital ... Riporta lanuovasardegna.it

L’illusione di Donald, i timori di Ursula: nell’accordo Usa-Ue sui dazi non vince nessuno - L'articolo L’illusione di Donald, i timori di Ursula: nell’accordo Usa- Secondo msn.com