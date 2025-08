Davidovich Fokina e l' arte di perdere

Stamattina il video circolava molto. Lo abbiamo guardato strizzando gli occhi, come si fa di fronte ai video di risse di strada in cittĂ , alle brutte sciagure fisiche e a tutto il genere "gore" che spopola su internet. Alejandro Davidovich Fokina spinge un dritto lungolinea veloce e profondo. Se Alex De Minaur non ci arrivasse avrebbe vinto il torneo di Washington. Il primo titolo ATP della sua carriera. De Minaur, che ha i piedi veloci, ci arriva, ma si limita ad appoggiare il piatto della racchetta e ad accompagnare la palla verso l’alto. Esistono dei colpi nel tennis che non sono davvero “tirati”; è piĂą un’approssimazione istintiva che si cerca tra pallina e racchetta, mentre non si ha il tempo per coordinarsi. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Davidovich Fokina e l'arte di perdere

In questa notizia si parla di: davidovich - fokina - arte - perdere

Ambesi: “Per Sinner meglio De Jong che Davidovich Fokina. Mi fa paura una giocatrice nello spicchio di Paolini” - Il ritorno vincente in campo del numero 1 al mondo Jannik Sinner ed i successi in due set di Matteo Berrettini e Jasmine Paolini sono stati alcuni tra i temi principali trattati nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti  Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

ATP Amburgo 2025, Cobolli vince all’esordio e sfida Davidovich Fokina. Avanti Tiafoe e Auger-Aliassime - Si sono completati i match di primo turno nel torneo ATP 500 di Amburgo. L’americano Frances Tiafoe, testa di serie numero due, comincia bene il proprio cammino, superando in due set il cinese Bu con il punteggio di 7-5 6-2 in un’ora e mezza di gioco.

Cobolli-Davidovich Fokina, ATP Amburgo 2025: orario, programma, tv, streaming - Andrà in scena mercoledì 21 maggio il match valido per gli ottavi di finale dei Bitpanda Hamburg Open 2025 di tennis: per il torneo di singolare maschile di categoria ATP 500 in corso ad Amburgo, in Germania, si affronteranno Flavio Cobolli ed il numero 5 del seeding, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Nessuno perde in modo più spettacolare nel circuito. La finale di ieri contro De Minaur è la seconda consecutiva che Davidovich Fokina perde con matchpoint a disposizione. A 26 anni non ha ancora vinto un titolo ATP, cosa succede nella sua testa? Vai su X

La strana tennista che ha fatto diventare pazza Jasmine Paolini; Nel tennis non ci sono sostituti; Venti secondi di Musetti dopo due ore di pausa.

Davidovich distrutto dopo l’ennesima finale persa, de Minaur lo consola con un gesto di pura classe - Alejandro Davidovich Fokina ha perso tutte e quattro le finali giocate a livello ATP. Secondo fanpage.it

Davidovich Fokina, sconfitta e lacrime. De Minaur lo consola: “Sei troppo forte per non vincere” - Lo spagnolo sciupa tre match point nella finale a Washington e rimanda ancora la prima vittoria di un torneo in carriera. msn.com scrive