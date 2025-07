Daredevil della marvel sorprende con nuovi personaggi inattesi

Il panorama delle novitĂ nel mondo Marvel si arricchisce con l'introduzione di un nuovo personaggio che unisce elementi di supereroismo e mutante. Questa figura, denominata Fearless, rappresenta una reinterpretazione innovativa del celebre eroe Daredevil, inserendosi in una narrazione futura ambientata dieci anni avanti nel tempo. La presenza di questa nuova identitĂ apre scenari intriganti riguardo alle connessioni tra i personaggi classici e le evoluzioni future del Marvel Universe.

