daniele silvestri e negrita al festival agerola sui sentieri degli dei 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Nuovo doppio appuntamento al Festival " Agerola Sui Sentieri degli Dei " 2025, la rassegna che anima l'estate dell' Alta Costiera Amalfitana con grandi concerti ed eventi culturali in uno dei luoghi più suggestivi d'Italia. Arrivano due serate consecutive da non perdere: il 29 luglio con Daniele Silvestri e il 30 luglio con i Negrita, entrambi sul palco naturale del Parco Colonia Montana. Martedì 29 luglio (ore 21:30), il protagonista sarà Daniele Silvestri con un raffinato concerto acustico accompagnato dalla conduzione di Gianmaurizio Foderaro. Cantautore capace di unire grande successo popolare a testi profondi e impegnati, Silvestri proporrà un viaggio intimo attraverso i suoi grandi successi: da brani simbolo come Cohiba, Il mio nemico e A bocca chiusa, fino ai suoi evergreen più amati come Salirò e Le cose in comune.

