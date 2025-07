Daniele Scardina i primi passi dell’ex pugile dopo l’emorragia cerebrale | Non mollare il meglio deve ancora venire

Milano, 28 luglio 2025 – Daniele Scardina piĂą forte che mai. L' ex pugile,  colpito da un' emorragia cerebrale accusata durante un allenamento  a febbraio del 2023, ha condiviso sui social un emozionante video dove mostra la sua vita prima e dopo il grave problema di salute. Nelle prime immagini si vede il 33enne di Rozzano (Milano) mentre balla, si allena e combatte sul ring. Poi, eccolo disteso su barella, in ospedale dopo l’operazione e all’inizio di una riabilitazion e che non è ancora finita. Ma che sta portando grandi risultati perchĂ© nelle ultime immagini Scardina è in piedi, senza sedia a rotelle, e  muove qualche passo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

