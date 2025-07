Daniel Presciutti | L’Ungheria aveva giocatori più forti della Spagna ma l’organizzazione ha prevalso La Grecia mi ha sorpreso

Il pallanuotista italiano Daniel Presciutti, difensore del Grifone, ha commentato a Waterpolo Preview, trasmissione che va in onda sul canale YouTube di OA Sport, l’epilogo dei Mondiali 2025 di pallanuoto maschile, con la Spagna vittoriosa in finale sull’Ungheria, col bronzo andato alla Grecia. L’analisi della finale tra Spagna ed Ungheria: “A nche se non lo conosco di persona, sono felicissimo per Felipe Perrone, perchĂ© una carriera del genere si va a coronare nel migliore dei modi, e penso per lui sia un’emozione enorme e mi piace dire che se lo merita proprio, perchĂ© una persona che fa una carriera così merita di chiuderla nel migliore dei modi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Daniel Presciutti: “L’Ungheria aveva giocatori piĂą forti della Spagna, ma l’organizzazione ha prevalso. La Grecia mi ha sorpreso”

