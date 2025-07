Non esiste oggetto del guardaroba più desiderato di un paio di scarpe griffate. E quando le nuove collezioni arrivano nelle boutique, la voglia di metterle ai piedi aumenta ancora di più. Se poi ci si avvicina alla fine dell’estate, scatta automaticamente la wish list di tutti i modelli che si allontanino il più possibile dalle solite flip-flops di gomma. Ora è quindi il momento giusto per fare un ripasso delle tendenze e delle it shoes autunno 2025. Quando si parla di it-shoes, si intendono tutte quelle scarpe che si sono fatte particolarmente notare alle sfilate. Per la loro originalità, femminilità o per il design accattivante. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dalle zeppe di vernice a quelle di raso, dalle décolletée a punta ai mocassini mannish