Dalle due alle quattro ruote | sfilata di bolidi nel centro di Forlimpopoli con il Ferrari Club

I l Ferrari Club di Forlimpopoli e lo staff di Rombi di Romagna, in collaborazione con il Comune artusiano, hanno organizzato giovedì scorso una esposizione di vetture e di moto sportive, da competizione, tuning, classiche e di pregio in piazza Garibaldi a Forlimpopoli. “Vogliamo porgere i. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: forlimpopoli - ferrari - club - quattro

Da Forlì e Forlimpopoli, il popolo della Ferrari colorerà di rosso la collina della passione: "Imola merita la F1" - Da Forlimpopoli e Forlì per gridare 'Forza Ferrari'. Sale l'attesa per il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, settimo round del mondiale di Formula Uno e prima tappa europea della massima serie automobilista.

C'è il Ferrari Club di Forlimpopoli dietro il grande cuore rosso di Imola. E ora la festa dei 35 anni - Da allora ne ha fatta di strada. Era il 19 maggio del 1990 quando nacque il Ferrari Club Forlimpopoli, con Roberto Villi alla presidenza.

Tutto partì il 19 maggio del 1990, grande festa per i 35 anni del Ferrari Club di Forlimpopoli: "Amicizia e entusiasmo" - “Non si può descrivere la passione, puoi soltanto viverla”. Una celebre frase di Enzo Ferrari è il motto del Ferrari Club di Forlimpopoli, che il 19 maggio scorso ha tagliato il traguardo dei 35 anni.

Dalle due alle quattro ruote: sfilata di bolidi nel centro di Forlimpopoli con il Ferrari Club; Il Ferrari Club di Forlimpopoli gioisce al Mondiale Endurance a Imola: Spettacolo di altissimo livello, una festa per le famiglie; Il Ferrari Club di Forlimpopoli protagonista alla Festa dei Motori a San Carlo: Un grande successo.

Dalle due alle quattro ruote: sfilata di bolidi nel centro di Forlimpopoli con il Ferrari Club - I l Ferrari Club di Forlimpopoli e lo staff di Rombi di Romagna, in collaborazione con il Comune artusiano, hanno organizzato giovedì scorso una esposizione di vetture e di moto sportive, da competizi ... Secondo forlitoday.it

Una cena speciale a tema motori: Luca Dal Monte incontra il Ferrari Club di Forlimpopoli per presentare 'La trattativa' - Il sodalizio artusiano sarà in trasferta all'agriturismo "Il Farneto" a Sogliano sul Rubicone (via Bagnolo Farneto 46/d), per una serata con Luca Dal Monte, penna di 'Ferrari Rex' ... Come scrive forlitoday.it