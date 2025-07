BOTTANUCO (Bergamo) – Bruno Verzeni lavora in giardino. Riassesta il tetto e la grondaia della casa di Bottanuco. Un anno dopo. E sempre la convivenza con un dolore che è ormai un compagno di vita. Il dolore per Sharon, la figlia che gli è stata strappata a coltellate in un’afosa notte di luglio. Signor Verzeni, un anno senza Sharon. “Ci manca ogni giorno, ogni momento. Invece di migliorare un po’, è tutto uguale. Anzi, è sempre peggio. Non finirĂ mai”. Lei non ha mai pronunciato una sola parola d’odio per l’ uomo accusato di essere l’assassino di sua figlia. “Per caritĂ . Quello che mi dispiace è che da lui non sia mai arrivato un gesto di pentimento, una parola di scuse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

"Dall'assassino di Sharon neppure una parola di scuse. Oggi sarebbe sposata, l'avrei portata all'altare con la cravatta che ho messo al funerale"