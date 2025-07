Dall' Alsazia a Riccione per 45 anni di fila Qui amo tutto | la cucina la mentalità e soprattutto il gelato

Un amore lungo 45 anni, nato tra i sorrisi dell’infanzia e cresciuto vacanza dopo vacanza: ieri, 28 luglio, Gerriet Sophie Jeannine, 57 anni, originaria di Retzwiller (piccolo comune dell’Alsazia), ha ricevuto il riconoscimento speciale di “Ambasciatore di Riccione nel mondo”. La consegna del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: anni - alsazia - riccione - fila

Dall'Alsazia a Riccione per 45 anni di fila. "Qui amo tutto: la cucina, la mentalità e soprattutto il gelato" - Un amore lungo 45 anni, nato tra i sorrisi dell’infanzia e cresciuto vacanza dopo vacanza: Sophie Jeannine, originaria di Retzwiller, ha ricevuto il riconoscimento speciale di “Ambasciatore di Riccion ... riminitoday.it scrive

Da 45 anni in vacanza a Riccione: "Qui in Italia c'è il gelato più buono" - Un amore lungo 45 anni, nato tra i sorrisi dell’infanzia e cresciuto vacanza dopo vacanza: ieri (domenica 27 luglio) Sophie Jeannine Gerriet, 57 anni, originaria di Retzwiller, piccolo comune ... Come scrive altarimini.it