Dalla Salernitana al Catania fino a Benevento e Dea U23 | com' è alto il livello del girone C

Tanti cambi in panchina nelle squadre di C, è un girone ricco di club importanti. Ambizioni dichiarate e duelli di mercato: tutto quello che c'è da sapere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dalla Salernitana al Catania fino a Benevento e Dea U23: com'è alto il livello del girone C

La Salernitana potrebbe non giocare nel girone Sud di Serie C: “Obiettivo preservare la sicurezza” - Il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, ha scritto al Dipartimento di Pubblica Sicurezza: almeno 7-8 trasferte "calde" per i granata nel girone Sud.

Salernitana, il girone C resta ipotesi concreta: una stagione senza tifosi al seguito? - Tempo di lettura: 2 minuti di Gigi Caliulo Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone e Foggia con le “outsider” Giugliano e Sorrento.

Salernitana, Tumminello verso Benevento: le possibile alternative dal girone B - Il ds Faggiano pronto a lanciarsi su nuovi obiettivi. Marco Tumminello sembrava a un passo dalla Salernitana, ma il Benevento è pronto a chiudere con il Crotone per una cifra superiore ai 700mila euro.

Serie C, i gironi: GIRONE A: AlbinoLeffe, Alcione Milano, Arzignano Valchiampo, Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Giana Erminio, INTER U23, L.R. Vicenza, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto Franciacorta, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, T

Serie C, ecco il calendario del Girone C; Sorteggiato il cammino del Catania in campionato: prima sfida con il Foggia; Serie C, ecco il girone di Cosenza e Crotone. Salernitana, Catania e Benevento favorite.

Catania, DS Pastore: "Girone C il più difficile: lottiamo per la vetta" - Ecco le parole di Ivano Pastore, Direttore Sportivo del Catania, dopo la pubblicazione dei calendari: "Io credo che vadano affrontate tutte, siamo il Catania e rappresentiamo la storia. Secondo tuttoc.com

Calendari di C: subito Catania-Foggia, l'Inter U23 debutta a Novara, Juve Next Gen a Carpi - Avvio scoppiettante nel girone C con l'Atalanta U23 che inizia a Latina. Si legge su gazzetta.it