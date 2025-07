' Dalla Neve alla Granita e dal Grano al Pane' a Nicolosi

Domenica 3 agosto 2025, a partire dalle ore 18.00, appuntamento in Piazza Vittorio Emanuele a Nicolosi per la manifestazione dal titolo 'Dalla Neve alla granita e dal grano al pane'. Realizzazione della granita con i processi di trasformazione, assaggi e degustazioni gratuite delle varie. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: granita - neve - grano - pane

In Giappone la granita non somiglia per niente a quella italiana. Si chiama kakigori e sembra neve - Fresco, soffice e scenografico: il kakigori è il tradizionale dessert giapponese a base di ghiaccio tritato.

'Dalla Neve alla Granita e dal Grano al Pane' a Nicolosi; NICOLOSI. SUMMER TIME 2025; NICOLOSI. SUMMER TIME 2024.

'Dalla Neve alla Granita e dal Grano al Pane' a Nicolosi - 00, appuntamento in Piazza Vittorio Emanuele a Nicolosi per la manifestazione dal titolo 'Dalla Neve alla granita e dal grano al pane'. Si legge su cataniatoday.it