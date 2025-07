Dalla città al litorale in autobus | dal 1° agosto al via le corse notturne

Durante i fine settimana a partire dal 1° agosto saranno attive corse serali del trasporto pubblico per collegare Pisa al litorale. Il servizio entrerà in funzione con due corse di andata e ritorno tra Pisa e Tirrenia, con estensione fino a Calambrone, per permettere ai cittadini, soprattutto ai. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: corse - litorale - agosto - città

Pisa-litorale, bus low cost. Biglietto a soli 2 euro e corse ogni 15 minuti - Pisa, 10 luglio 2025 – Al mare in bus, grazie all’accordo tra Comune e Autolinee Toscane che permette di calmierare a due euro il costo del biglietto (della durata di 90 minuti) per i collegamenti tra la città e le frazioni balneari di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone con un incremento della frequenza delle corse (una ogni quarto d’ora) fino al 31 agosto sulle linee 10 e 20 coperte dal bus brandizzato “Pisa-mare in bus”.

Al mare in bus: più corse, meno traffico e una scelta sostenibile per il litorale pisano - PISA – Raggiungere le spiagge di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone è oggi più semplice e sostenibile grazie al potenziamento del trasporto pubblico, frutto di un accordo tra il Comune di Pisa e Autolinee Toscane.

Dalla città al litorale in autobus: dal 1° agosto al via le corse notturne - Durante i fine settimana a partire dal 1° agosto saranno attive corse serali del trasporto pubblico per collegare Pisa al litorale.

Sì alle nuove corse notturne tra Pisa e Litorale Attive da agosto nei fine settimana. Collegheranno Tirrenia e Calambrone al centro città. Chiesti alla Questura più controlli a bordo https://cascinanotizie.it/s%C3%AC-alle-nuove-corse-notturne-tra-pisa-e-litorale Vai su X

Dal 10 luglio al 26 agosto, il cartellone che arricchisce il programma di eventi della stagione della città Dal jazz alla lirica, tra liscio, blues, swing e passione argentina: “Cattolica musicale” accende il Gusto di vivere l’estate nella Regina Dalle musiche popolari Vai su Facebook

Dalla città al litorale in autobus: dal 1° agosto al via le corse notturne; Bus, emergenza vandali: Presidio fisso a bordo per le nuove linee notturne sul litorale; Dalla città al litorale in autobus: dal 1° agosto al via le corse notturne.