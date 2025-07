Dal Belgio | Jashari il Bruges ha rifiutato l’ultima offerta del Milan

Per Sacha Tavolieri, giornalista sportivo belga, il Bruges ha detto di no al rilancio del Milan per Ardon Jashari.

In questa notizia si parla di: jashari - bruges - milan - belgio

Milan-Jashari: niente foto di squadra col Bruges, si tratta fra club - 2025-07-17 13:16:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Il Milan continua a trattare con il Bruges per Ardon Jashari che nel frattempo continua a mandare segnali di rottura al club belga.

Jashari Juve, individuato il centrocampista del futuro? Chi è il mediano del Bruges monitorato dai bianconeri: tutte le sue caratteristiche - di Redazione JuventusNews24 Jashari Juve, individuato il centrocampista del futuro? Gli aggiornamenti sull’ultimo nome del giocatore del Bruges.

Milan, trattativa col Bruges per Jashari: i dettagli - Il Milan ha messo gli occhi sul miglior giocatore del campionato belga. Ardon Jashari è un 2002 del Bruges, nazionalità svizzero - ha anche il.

Sito Gazzetta dello Sport riporta altre parole AD Bruges dal Belgio: “Seduti a parlare con il #Milan per cortesia..Tutti sanno cosa ha fatto Jashari, per noi non si tratta di fine ciclo. Non dico che non faremo eccezioni, ma ora non c’è offerta mi faccia pensare dovr Vai su X

Jashari in Belgio in attesa che il Bruges gli dia il via libera per andare al Milan Vai su Facebook

Nuova offerta Milan per Jashari, dal Belgio categorici: oggi il Brugge è concentrato solo sul campionato; Jashari-Milan, nessun dramma: c’è vita oltre Ardon caro Brugge; Milan-Jashari, il Bruges non lo convoca per la Supercoppa belga: continua la trattativa con i rossoneri.

Milan, l'alleato Jashari e il sogno Vlahovic: Allegri aspetta i rinforzi - Per il Milan basta così e la palla, va da sé, passa al Bruges, ... Da msn.com

Milan, nuovo rilancio per Jashari: si attende la risposta del Bruges - L’offerta è salita fino a 38 milioni complessivi, però il club belga fa ancora muro. Riporta msn.com