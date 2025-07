N uovi record. Mentre gli occhi degli appassionati di moda (e degli addetti ai lavori) sono puntati sul set de Il Diavolo Veste Prada 2, il fashion system si prepara ad un importante e storico “cambio della guardia”. Come dimostra il calendario della Paris Fashion Week di settembre 2025. Paris Fashion Week 2025: 8 look a cui ispirarsi dallo Street Style X La prossima edizione della settimana della moda francese, infatti, farà da cornice a debutti molto attesi, segnando ufficialmente l’inizio di una nuova era per molte maison. Con 76 sfilate e 36 presentazioni, la Paris Fashion Week settembre 2025 si annuncia come un appuntamento da non perdere. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Dal 29 settembre al 7 ottobre 2025 la moda del futuro verrà svelata a Parigi. Con gli occhi puntati sulle nuove direzioni creative di Dior, Chanel, Balenciaga e Loewe