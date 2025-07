Dai falsi incidenti agli amici di famiglia inesistenti | la campagna contro le truffe agli anziani

VILLA CASTELLI - Prosegue l’impegno dei carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana con un incontro che si è tenuto giovedì 24 luglio a Villa Castelli, presso il parco Madre Teresa di Calcutta, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione e repressione dei reati inerenti le truffe agli. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Senerchia (AV): Continua in Irpinia la campagna dei Carabinieri contro le truffe agli anziani - Senerchia (AV): Prosegue la campagna dei Carabinieri contro le truffe agli anziani in Irpinia. Proseguono nei comuni dell’Irpinia gli incontri con i cittadini, promossi dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, per sensibilizzare i cittadini, in particolare gli anziani, contro il fenomeno delle truffe.

Paolillo (Merck): "5mila utenti agli stand della campagna di prevenzione 'Non girarci intorno'" - (Adnkronos) - “Fare prevenzione è diventato cruciale per tutte le aziende focalizzate e dedicate alla cura dei pazienti”.

AM Terni Television insieme alla Questura di Terni nella campagna nazionale contro le truffe agli anziani denominata "Più sicuri insieme". Vai su Facebook

La Polizia di Stato lancia uno spot e una nuova campagna social contro le truffe agli anziani - La Polizia di Stato rafforza il messaggio per prevenire le truffe con una nuova campagna di sensibilizzazione al fianco della giornalista e ... Si legge su radiogold.it

Campagna anti-truffe agli anziani ad Ancona, 'Non sei solo' - Coos Marche, enti locali con i cittadini ANCONA , 15 aprile 2025, 19:40 ... Lo riporta ansa.it