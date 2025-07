da venchi arriva il gelato delle stelle golden goose presenta stardust

Il trend dell’estate lo dettano i brand del lusso, che si buttano sul dolce gusto del gelato per rinfrescare l’estate della moda. Dopo Louis Vuitton che ha aperto la sua prima gelateria a Forte dei Marmi, arriva una nuova collab. Dalla sinergia tra Venchi, eccellenza nella produzione di cioccolato e gelato artigianale, e Golden Goose, celebre luxury brand veneto conosciuto in tutto il mondo per il suo stile inconfondibile, nasce una collaborazione destinata a lasciare il segno. Il risultato si chiama Stardust, un nuovo gusto di gelato in edizione limitata che unisce creatività, libertà espressiva e tutta la raffinatezza del Made in Italy. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

