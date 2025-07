Da Regione Lombardia più di 14 milioni di euro per il rilancio della Val Seriana e di Scalve

Puntare su interventi sovracomunali per la realizzazione di poli innovativi nei settori dei servizi, sociale, cultura e turismo. La giunta regionale ha approvato lunedì 28 luglio l'accordo di collaborazione per l'attuazione della "Strategia per l'Area Interna Valle Seriana e Val di Scalve". Lo schema si situa nell'ambito dell' Agenda del controesodo 2021-2027, che ha come obiettivi il contrasto allo spopolamento e lo sviluppo dei servizi essenziali di cittadinanza nelle valli lombarde. Da Milano sono stati messi a disposizione complessivamente piĂą di 14 milioni di euro, composti da fondi dei programmi comunitari (Fesr e Fse+) integrati da risorse regionali.

