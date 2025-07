Da Paolo Hendel ad Alessandro Benvenuti | al via in Mugello ‘Libri sotto le stelle’

Firenze, 28 luglio 2025 – Un viaggio letterario in terra di Mugello, con Libri sotto le stelle, la prima edizione in programma dal 1 al 30 agosto. Autori e autrici, personaggi e artisti dialogheranno ogni sera con Daniela Morozzi, ideatrice del progetto, per raccontare l’importanza della parola, la passione della scrittura e il piacere della lettura. Nove comuni, nove appuntamenti, tutti alle 21, per attraversare insieme, grazie alla forza delle parole, il Mugello, alla scoperta di spazi inediti: cortili, musei, palazzi, giardini, castelli e piazze. Come sottolineato dal segretario questore dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea toscana, Francesco Gazzetti: “Come Consiglio regionale siamo particolarmente felici di ospitare la presentazione di questo evento, capace di unire tanti aspetti che caratterizzano il Dna della nostra Toscana, dallo spettacolo alla letteratura, passando dal giornalismo; come Ufficio di presidenza desideriamo non solo lanciare la prima edizione di questo viaggio, ma anche invitare i toscani a partecipare agli appuntamenti in programma”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da Paolo Hendel ad Alessandro Benvenuti: al via in Mugello ‘Libri sotto le stelle’

In questa notizia si parla di: mugello - libri - sotto - stelle

Libri sotto le stelle: il piacere della scoperta e della lettura in terra di Mugello - Firenze, 28 luglio 2025 - La cultura non va in vacanza. Ma continua a far scoprire, sognare, riflettere anche sotto il cielo stellato d'agosto: autori e autrici, letteratura e inchieste, drammaturgia teatrale e scrittura cantautorale dialogano con Daniela Morozzi lungo un itinerario inedito quanto affascinante, che attraversa cortili e musei, palazzi e giardini, castelli e piazze.

La rassegna dedicata al cinema sotto le stelle inizia con ore e Giardini d Vai su Facebook

Da Paolo Hendel ad Alessandro Benvenuti: al via in Mugello ‘Libri sotto le stelle’; Libri sotto le stelle. Prima edizione per il viaggio letterario in terra di Mugello; “Libri sotto le stelle”, al via la prima edizione del festival letterario che invade il Mugello con presentazioni e performance – ASCOLTA.

Da Paolo Hendel ad Alessandro Benvenuti: al via in Mugello ‘Libri sotto le stelle’ - Firenze, 28 luglio 2025 – Un viaggio letterario in terra di Mugello, con Libri sotto le stelle, la prima edizione in programma dal 1 al 30 agosto . lanazione.it scrive

Libri sotto le stelle: il piacere della scoperta e della lettura in terra di Mugello - La prima edizione della rassegna ideata da Daniela Morozzi con Catalyst, Teatro Corsini di Barberino e Lo Stanzone delle Apparizioni è un viaggio letterario di nove appuntamenti serali tra le meravigl ... Lo riporta lanazione.it