Da Palermo alla Lombardia passando per Roma | tutta Italia ricorda Chinnici ideatore del pool antimafia

Era il 29 luglio 1983 quando una Fiat 126 carica di tritolo esplose davanti al civico 59 di via Pipitone Federico, uccidendo il giudice Rocco Chinnici, ideatore del pool antimafia, gli uomini della sua scorta - il maresciallo Mario Trapassi, l’appuntato Salvatore Bartolotta - e il portiere dello. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

A Piazza Armerina il Premio "Rocco Chinnici" XV edizione Vai su Facebook

Da Palermo alla Lombardia passando per Roma: tutta Italia ricorda Chinnici, ideatore del pool antimafia; NEL RICORDO DEL GIUDICE CHINNICI SIMBOLO DELLA LOTTA ALLA MAFIA E DELLA SUA SCORTA.; Questa sera a Novi Giovanni Chinnici, figlio del giudice fondatore del pool antimafia.

Da Palermo alla Lombardia passando per Roma: tutta Italia ricorda Chinnici, ideatore del pool antimafia - Numerose le iniziative per non dimenticare la strage di via Pipitone Federico, in cui morirono oltre al magistrato anche il maresciallo Mario Trapassi, l'appuntato Salvatore Bartolotta e il portiere d ... Segnala palermotoday.it

Rossi: "In Puglia le mafie si evolvono, non sono più rozze" - RaiNews - Ecco l'eredità di Rocco Chinnici, giudice istruttore ideatore del Pool Antimafia con i giovani Falcone e Borsellino - Lo riporta rainews.it