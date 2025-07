Il caso del maestro Daniel Oren, accusato neppure per le sue parole, ma per la sua sola appartenenza israeliana, segna un punto preoccupante nel declino del pensiero critico e del rispetto per l’Arte. Un assessore del Comune di Salerno ha ritenuto di sollevare pubblicamente il problema della sua presenza in un cartellone lirico, quasi che dirigere Aida o Tosca fosse un gesto militare. Non è la prima volta. Valery Gergiev, famoso direttore d’orchestra russo, è al centro di una aspra polemica dopo l’annullamento del concerto previsto alla Reggia di Caserta, con l’accusa di essere “vicino a Putin”, come se un artista potesse scegliere sempre le circostanze della propria patria, come se la musica non fosse un grido che sfugge alla bandiera o alla tessera politica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Da Gergiev al maestro ebreo: c’è chi vuole la censura (e cancellerebbe pure Wagner)