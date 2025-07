Da Castel del Rio a Mostar Due amici in bicicletta | | Gente e luoghi unici

Pedalando da Castel del Rio a Mostar, dopo 21 tappe in 23 giorni, il 22 luglio i due pensionati borghigiani Roberto Albertazzi e Bruno Fabbri hanno raggiunto la loro meta, ma la loro storia non si ferma qui. Le loro avventure vanno avanti, infatti, da un tour iniziato da nove anni. Nel 2024, ad esempio, erano arrivati a Santiago di Compostela. Quest’anno l’idea italo-bosniaca, immaginata già da diverso tempo, anche grazie a un terzo fattore. "Il nostro amico Marco Roveroni di Castel del Rio ha sempre pensato che sarebbe stato bello fare un gemellaggio di questo tipo tra i ponti ’gobbi’ delle due città – hanno spiegato Fabbri e Albertazzi, entrambi classe 1956 –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Da Castel del Rio a Mostar. Due amici in bicicletta:: "Gente e luoghi unici"

In questa notizia si parla di: castel - mostar - amici - bicicletta

Da Castel Del Rio alla Bosnia, due amici in bicicletta: “Gente e luoghi unici”; Da Castel del Rio a Mostar in bici, Roberto Albertazzi e Bruno Fabbri hanno completato il loro viaggio; Da Castel Del Rio alla Bosnia due amici in bicicletta | Gente e luoghi unici.

Da Castel del Rio a Mostar in bici, Roberto Albertazzi e Bruno Fabbri hanno completato il loro viaggio - 300 chilometri per realizzare il sogno dell’amico Marco ... Riporta ilnuovodiario.com

Da Castel Del Rio alla Bosnia, due amici in bicicletta: “Gente e luoghi unici” - I borghigiani Albertazzi e Fabbri e il ‘gemellaggio’ fra ponti a schiena d’asino. Come scrive msn.com