da biancaneve al brutto anatroccolo alla rassegna teatro del fiume

Arezzo, 28 luglio 2025 – Da Biancaneve al Brutto Anatroccolo: la rassegna Teatro del Fiume prosegue all'insegna delle fiabe classiche con quattro spettacoli da non perdere 29 luglio5-7-8 agosto Proseguono gli appuntamenti della Rassegna Teatro del Fiume curata dalla Compagnia casentinese NATA Teatro, che anche quest'anno, con la sua ricca programmazione, ci terrĂ compagnia nelle sere d'estate con spettacoli pensati per tutta la famiglia. I prossimi appuntamenti sono un trittico di fiabe classiche - piĂą una divertente rivisitazione di Pinocchio! -, di quelle che non tramontano mai, che ci fanno divertire e sognare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

