Crystal Palace che si avvicina alla firma estiva di Evann Issessand

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Crystal Palace ora si sta avvicinando alla cattura dell’OGC Nice Forward Evann Issessand. Il 24enne ha fatto abbastanza bene nella lega francese e potrebbe rivelarsi un’ottima acquisizione per Crystal Palace. Hanno bisogno di piĂą qualitĂ e profonditĂ nell’unitĂ di attacco e non sorprende che abbiano scelto di muoversi per indovinare e per indovinare. Evann Ipotesi e sarebbe un’aggiunta di qualitĂ . 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Tottenham-Crystal Palace (domenica 11 maggio 2025 ore 15:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Derby quasi amichevole tra Spurs e Eagles - Tottenham e Manchester United, impegnato alla stessa ora contro il West Ham, hanno parecchie cose in comunque in questa stagione a cominciare dalla classifica disastrosa per finire con la finale di Europa League che li vedrĂ di fronte il 21 maggio.

Crystal Palace-Nottingham Forest (lunedì 05 maggio 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Altro giallo per Ryan Yates? - Il Nottingham Forest è ancora in lotta per un posto Champions, la classifica parla chiaro, ma la squadra di Nuno Espirito Santo ha avuto qualche difficoltà ultimamente, perdendo metà delle ultime dodici partite di campionato e anche la semifinale di FA Cup contro il Manchester City.

FC 25, Showdown per la finale di FA Cup Crystal Palace vs Man. City - Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) Showdown di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare entrambe le sfide.

Crystal Palace escluso all’improvviso dall’Europa League e retrocesso in Conference: cosa è successo - La violazione delle norme sulla multiproprietà costa cara al club inglese: ammesso il Lione, al suo posto in Europa League andrà il Nottingham Forest ... Da fanpage.it

Crystal Palace, ricorso al Tas contro la retrocessione in Conference ... - Il Crystal Palace ha chiesto l'annullamento della decisione dell'organo di controllo finanziario della Uefa e la riammissione in Europa ... Segnala corrieredellosport.it