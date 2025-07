Crollano utili Audi oltre un terzo in meno rispetto al 2024

Dopo Volkswagen anche Audi presenta dati non brillanti per i primi sei mesi del 2025: se nello stesso periodo erano state consegnate 843.991 veicoli, la quota scende a 794.088 nel primo semestre 2025. L'utile netto crolla di oltre un terzo: da 2,15 miliardi di euro a 1,34. È la stessa azienda a comunicarlo oggi, presentando i dati del primo semestre 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Crollano utili Audi, oltre un terzo in meno rispetto al 2024

In questa notizia si parla di: audi - oltre - terzo - crollano

Esplosioni nella notte. Rubati oltre 100mila euro: “E’ la banda dell’Audi nera” - Viareggio, 2 giugno 2025 – La banda dell’Audi nera è tornata a colpire in Versilia. Due forti esplosioni, prima a Querceta e poi in centro a Viareggio, hanno fatto salatare altrettanti bancomat di due diverse filiali della Cassa di Riasparmio di Lucca.

Crollano utili Audi, oltre un terzo in meno rispetto al 2024; Audi, gli utili crollano nel semestre; Crollano utili Audi, oltre un terzo in meno rispetto al 2024.

Crollano utili Audi, oltre un terzo in meno rispetto al 2024 - Dopo Volkswagen anche Audi presenta dati non brillanti per i primi sei mesi del 2025: se nello stesso periodo erano state consegnate 843. Riporta quotidiano.net

Audi, gli utili crollano nel semestre - Dopo Volkswagen anche Audi presenta dati non brillanti per i primi sei mesi del 2025: se nello stesso periodo erano state consegnate 843. Secondo ilsole24ore.com