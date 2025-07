Crolla intonaco da un palazzo strada chiusa in pieno centro e traffico in tilt

Intervento di vigili del fuoco e polizia locale nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 28 luglio, in pieno centro città.A causa della caduta di intonaco da un palazzo verso le 18,40 è stata chiusa via Fieschi tra piazza Dante e via XX Settembre.Sul posto i vigili del fuoco stanno mettendo l'area in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it