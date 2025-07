Crolla grosso pino e colpisce un chiosco di piadina | al lavoro per ripristinare la viabilità

Un pino domestico di oltre 20 metri è crollato questa mattina, lunedì, in viale Gramsci, a Milano Marittima, all’altezza di via Filzi. L’albero, che aveva circa 80-90 anni, si è abbattuto sull’altro lato della carreggiata poco prima delle 7 del mattino. Fortunatamente, al momento del cedimento. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

