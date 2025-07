Non solo applausi e complimenti alla rete di Pier Silvio Berlusconi, ma anche parole durissime e pesanti accuse Mediaset è stata la prima vera alternativa alla Rai. Il monopolio statale sulla televisione è durato diversi decennio, fino a quando Silvio Berlusconi non ha avuto l’intuizione geniale di creare di fatto quello che è stato il primo network privato nazionale. (Ansa) – tvplay.it La cosa più difficile era naturalmente spodestare il dominio RAI, ma pian piano Berlusconi ha pensato anche a questo, allargando gli orizzonti non solo a Canale 5 ma anche a Italia 1 e Rete 4, aumentano così la varietà di programmi da offrire al pubblico. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Critiche a Mediaset: la colpa è della nuova serie