Cristina Marra condivide emozioni e riflessioni dopo la presentazione del romanzo di Pronestì. Con una passione autentica per il giallo e il noir, la giornalista e organizzatrice culturale Cristina Marra ha trasformato la presentazione di Le ragioni dell’istinto, romanzo d’esordio di Daniele Pronestì, in un’esperienza letteraria intensa e sofisticata. Con una conduzione attenta e penetrante, ha saputo tessere un dialogo ricco di suggestioni, guidando il pubblico con naturalezza tra le trame del mistero e le pieghe psicologiche della narrazione. In questa intervista, esploriamo il suo approccio, la visione professionale e il ruolo della mediazione culturale in eventi capaci di lasciare il segno. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Cristina Marra: riflessioni dopo la presentazione