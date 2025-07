Cristian Totti lascia il calcio giocato a 19 anni non tutti i figli di sono garanzia di successo Daily Mail

Cristian Totti non è riuscito probabilmente a reggere la pressione di portare un cognome così importante nel calcio sulle spalle. Il figlio di Francesco si è ritirato all’etĂ di 19 anni. Cristian Totti lascia il calcio giocato a 19 anni. I britannici del Daily Mail scrivono a proposito: Mentre Paolo Maldini e Kasper Schmeichel hanno dimostrato che i giovani possono uscire dalle ombre gettate dai loro padri, la storia ha dimostrato che essere figlio di un giocatore leggendario non è garanzia di successo. Un giocatore che è stato immediatamente gravato dal peso delle aspettative, Cristian Totti, il figlio dell’ex stella della Roma. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Cristian Totti lascia il calcio giocato a 19 anni, non tutti i “figli di” sono garanzia di successo (Daily Mail)

In questa notizia si parla di: cristian - totti - calcio - anni

Cristian Babalus assente al compleanno di Chanel Totti, tra i due sarebbe finita prima del party per i 18 anni - Cristian Babalus non ha partecipato al party organizzato per festeggiare i 18 anni di Chanel Totti. L’imprenditore si trovava a un altro evento mentre la (ex?) fidanzata spegneva le candeline insieme ad amici e familiari.

Chanel Totti e Cristian Babalus si sono lasciati, l’addio prima del party - Sarebbe già finita la storia d’amore fra Chanel Totti e Cristian Babalus. Secondo alcune indiscrezioni i due si sarebbero lasciati, dicendosi addio poco prima del party di compleanno della figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi.

Cosa ha regalato Cristian Totti alla sorella Chanel per i 18 anni - Chanel Totti ha festeggiato i suoi 18 anni con una mega festa in un castello romano. Ad accoglierla nella location c'era il fratello Cristian, che proprio all'inizio della serata le ha consegnato il suo regalo: ecco di cosa si tratta.

Cristian Totti si ritira dal calcio a 19 anni. Il figlio di Francesco lascia il calcio giocato dopo un percorso pieno di ostacoli, tra pressioni e aspettative mai davvero soddisfatte. #CristianTotti #Totti #ASRoma #Ritiro #Calcio Vai su X

Cristian Totti si è ritirato dal calcio giocato a 19 anni, il suo ex allenatore all'Olbia in Serie D spiega: "Aveva qualità , ma c'era troppa pressione". Lavorerà nell'accademia del padre Vai su Facebook

Poteva giocare in Serie B!, perché Cristian Totti ha lasciato il calcio a soli 19 anni? Svelato il motivo; Totti, il figlio Cristian lascia il calcio a soli 19 anni. Amelia spiega il motivo; Chi è Cristian Totti, e perché ha lasciato il calcio.

Cristian Totti lascia il calcio giocato a 19 anni, non tutti i “figli di” sono garanzia di successo (Daily Mail) - Cristian Totti non è riuscito probabilmente a reggere la pressione del suo cognome. Secondo ilnapolista.it

Cristian Totti lascia il calcio a 19 anni: «Sì, smetto». Ora lavorerà nell’accademia di famiglia - Cristian Totti, figlio dell’ex capitano giallorosso Francesco, ha deciso di lasciare il calcio giocato a soli 19 anni. Si legge su msn.com