Crea disordini in stazione e manda in ospedale due poliziotti

Momenti di tensione oggi 28 luglio in stazione a Padova. Attorno alle 17 gli agenti della Polfer sono intervenuti nei pressi del primo binario per un rifiuto generalità al capo treno di un Regionale proveniente da Venezia Santa Lucia, per un viaggiatore sprovvisto di biglietto. Gli agenti della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: stazione - crea - disordini - manda

Chiusura stazione carabinieri di Saline Ioniche, Usic: "Non libera risorse, ma crea un vuoto di legalità " - "La paventata chiusura della stazione dei carabinieri di Saline di Montebello Ionico rappresenta un campanello d’allarme gravissimo, non solo per il territorio della fascia jonica reggina, ma per l’intero assetto della sicurezza nel Sud Italia".

Crea disordini in stazione e manda in ospedale due poliziotti.

Crea disordini in stazione e manda in ospedale due poliziotti - Oggi 28 luglio allo scalo ferroviario di Padova si sono vissuti momenti concitati a causa di un gambiano di 33 anni residente in provincia di Venezia che ha provocato problemi prima su un Regionale, p ... Da padovaoggi.it

Disordini e danni alla stazione di Bologna,. Daspo in arrivo per cinque ... - In questi giorni potrebbero essere notificati cinque ‘Daspo’ ad altrettanti tifosi cesenati ritenuti responsabili dei gesti compiuti alla stazione di Bologna in occasione della trasferta in ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it