Coyote vs Acme la descrizione dei filmati proiettati al Comic Con!

Il primo filmato della commedia live-action Coyote vs. Acme, in uscita prossimamente, è stato proiettato al San Diego Comic-Con, offrendo un assaggio di ciò che il film ha da offrire. Con John Cena e Will Forte alla guida di un cast umano di talento, il film vedrà attori e attrici interagire con personaggi animati in CGI alla Chi ha incastrato Roger Rabbit?. Durante il panel dedicato al film nella Hall H del Comic-Con, il team dietro Coyote vs. Acme ha anche confermato la data di uscita nelle sale, fissata per il 28 agosto 2026. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: coyote - acme - comic - descrizione

Coyote vs. Acme: John Cena Rompe il silenzio sul salvataggio del film! - Il tanto atteso film “Coyote vs. Acme” sta finalmente per arrivare nelle sale cinematografiche, dopo essere stato miracolosamente salvato da un’eliminazione quasi certa.

Coyote vs. Acme avrà un panel al San Diego Comic-Con 2025 - Il film cancellato da Warner Bros. avrà uno spazio dedicato in esclusiva nel corso del famoso evento globale in California.

Coyote vs acme: data di uscita ufficialmente confermata - annuncio ufficiale della data di uscita di coyote vs. acme. La produzione del film Coyote vs. Acme ha finalmente ricevuto una conferma riguardo alla sua data di uscita, dopo un lungo percorso di sviluppo e alcuni momenti di incertezza.

Coyote vs. Acme: Al Comic-Con di San Diego mostrate le prime clip del film!; Coyote vs. Acme: rivelata la data di uscita e nuove scene in anteprima al Comic-Con; Coyote vs Acme salvato dall'oblio: annunciata la data di uscita mondale!.

Coyote vs. Acme svela trailer imperdibile e data di uscita al Comic-Con di San Diego, ecco cosa aspettarsi! - Acme” è finalmente pronto a tornare sotto i riflettori. Si legge su informazione.it

Coyote vs. Acme: rivelata la data di uscita e nuove scene in anteprima al Comic-Con - Durante il panel di San Diego, il cast ha presentato nuove immagini e un primo poster del film salvato da Ketchup Entertainment, con Will Forte e Wile E. Secondo msn.com