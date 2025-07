Costa d' Avorio incidente bus | 16 morti

2.06 In Costa d'Avorio è di almeno 16 morti e 51 feriti il bilancio di uno scontro tra un camion e un pullman. Il bus carico di passeggeri era in viaggio da San Pedro, in Costa d'Avorio, verso il Burkina Faso quando è finito contro un autocarro con cassone ribaltabile, nel nord del Paese africano. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: costa - avorio - morti - incidente

Issa, dalla Costa d’Avorio ai banchi del Clerici di Lodi con un sogno: “Voglio aprire un’attività tutta mia” - ??????Lodi – In fuga dalla Costa d’Avorio ha trovato un futuro nel Lodigiano grazie al progetto TiLab per la formazione professionale.

Focus sulla Costa d'Avorio, gli studenti del liceo Monti corrono al parco contro la fame nel mondo - Mercoledì 7 maggio è andata in scena la corsa conclusiva del progetto “Corsa contro la fame” al parco Fornace Marzocchi di Cesena.

Zaynab Dosso: “Un infortunio mi fa rinviare il debutto. World Relays? Fatta una scelta. In Costa d’Avorio ho capito il valore della vita” - Un nuovo approccio, una nuova consapevolezza. Una nuova Zaynab. Perché sì, arriva un momento nella carriera di uno sportivo in cui è necessario prendere le redini della propria vita, guardarsi dentro e trovare una via diversa per innamorarsi di nuovo della propria disciplina.

Passioni di gioventù tra le musiche urbane di Anoumabo; Costa d’Avorio, tragedia sulla strada: 22 morti in un incidente a Issia; Esplosione in una villetta a Parma, tre feriti in ospedale.

Incidente ad Arzachena, in Costa Smeralda: morti due ragazzi di 17 e 18 ... - 15 in uno scontro frontale tra due auto, una Ford Fiesta sulla quale viaggiavano e un Suv, mentre ... Si legge su ilmessaggero.it

Incidente ad Arzachena, in Costa Smeralda: morti due ragazzi di 17 e 18 ... - Incidente ad Arzachena, in Costa Smeralda: morti due ragazzi di 17 e 18 anni, Gravi due donne e un 16enne. Si legge su ilmattino.it