Non sembra essere un buon momento per la shadow fleet di Mosca. Lo strumento impiegato dal Cremlino nel tentativo di evadere le sanzioni occidentali su gas e petrolio sembra infatti accusare gli effetti di alcuni provvedimenti realizzati appositamente per inficiarne le capacità. Nel pacchetto di sanzioni presentato pochi giorni fa, il Regno Unito ha preso di mira circa 135 petroliere e due compagnie (Intershipping Services Llc e Litasco Middle East Dmcc) sospettate di trasportare petrolio russo in violazione del tetto massimo fissato dal G7, operando sotto bandiere di comodo e con strutture proprietarie oscure per cercare di evitare l’individuazione e il riconoscimento da parte delle autorità. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Così Londra e Bruxelles mettono alle strette l’export illegale di petrolio russo