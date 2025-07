Così in Emilia-Romagna si continua a consumare suolo anche nei territori a rischio idrogeologico

Il cemento si sta mangiando la nostra regione. A certificarlo è il rapporto 2024 di Ispra sul consumo di suolo, che pone l'Emilia-Romagna al secondo posto in Italia per incremento maggiore con 815 nuovi ettari cementificati, seconda solo al Veneto (+891) e davanti alla Lombardia (+780). A livello. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: emilia - romagna - suolo - così

A caccia dell’affitto più basso in Emilia-Romagna: quali sono i quartieri più cercati - Dove vivere in Regione senza spendere una follia. C’è un’indagine che evidenzia come si prediliga cercare casa in provincia: l'elenco delle città più gettonate

Fondazione per le vittime di reato, l’Emilia-Romagna ha aiutato 1.200 persone in 20 anni - Bologna, 6 maggio 2025 - La Fondazione emiliano-romagnola per le vittime di reato compie vent’anni. Vent’anni in cui, appunto, ha aiutato - materialmente, ma non solo - 1.

F1 IMOLA: MAGIA PURA a 300 Km/h! ??? | GP Emilia Romagna 2025 LIVE su Sky Sport - La magia della Formula 1 torna a IMOLA, dove le macchine non corrono... VOLANO!?? Il leggendario circuito del Santerno è pronto a ospitare i più grandi campioni del motorsport, con la nostra fantastica coppia Ferrari in cerca dell'incantesimo perfetto! Non c'è posto più magico dove le emozioni sono sempre alle stelle!?? DOMENICA 18 MAGGIO - ORE 15:00? IN DIRETTA su Sky Sport Formula 1 Preparatevi a vivere un weekend ad altissima velocità nel tempio italiano della Formula 1, dove ogni curva è una sfida, ogni rettilineo una battaglia e ogni sorpasso un capolavoro di tecnica!?? Ferrari, Red Bull, Mercedes e tutte le scuderie più affamate sono pronte a darsi battaglia in uno dei tracciati più tecnici e affascinanti del calendario.

LE BUONE NOTIZIE (DA COSÌfig.1 A COSÌ fig.2e3) Dopo la vampata di aria africana che determinerà valori di temperatura molto elevati su diverse aree centro meridionali e in Emilia Romagna, da giovedì/venerdì l'affondo di una saccatura atl Vai su Facebook

Così in Emilia-Romagna si continua a consumare suolo, anche nei territori a rischio idrogeologico; Bologna come l'Olanda, il suolo si abbassa di 2 cm all'anno | I geologi: “L’effetto subsidenza aumenta”; Ancisi (LpR): Strage di suolo anche nei prossimi anni col nuovo piano urbanistico del Pd.