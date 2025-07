Così ho ucciso il pesce scorpione a Palmi | il racconto del sub Luigi Nizzari

Palmi (Reggio Calabria), 28 luglio 2025 – Ha incontrato e ucciso il pesce scorpione a Palmi (Reggio Calabria). Luigi Nizzari, sub da una vita, ‘sentinella’ del progetto AlienFish, ha dimostrato nei fatti quello che Francesco Tiralongo, il professore dell’università di Catania che nel 2012 si è inventato quel progetto di ricognizione dal basso, aveva intuito da tempo: “Siamo a una svolta negativa, l’espansione di questa specie aliena invasiva è rapidissima”. “Io e il pesce scorpione: così l’ho ucciso”. “Era il 22 giugno, mi trovavo sulla spiaggia della Marinella a Palmi (Reggio Calabria) – racconta Nizzari al telefono con Quotidiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Così ho ucciso il pesce scorpione a Palmi”: il racconto del sub Luigi Nizzari

