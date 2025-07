Cosenza un sacerdote è stato arrestato per abusi sessuali su un minore

Un sacerdote è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Reggio Calabria con l’accusa di violenza sessuale su un minore. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip del capoluogo calabrese. Secondo le indagini, coordinate dalla procura di Reggio Calabria, gli episodi risalirebbero al biennio 2015-2016, quando la vittima aveva 16 anni, e sarebbero proseguiti fino al 2020, anche dopo il compimento della maggiore età . Gli abusi sarebbero avvenuti in una struttura ecclesiastica, durante le attività parrocchiali. Il sacerdote avrebbe approfittato del proprio ruolo e della condizione di disagio familiare del giovane per instaurare un rapporto di soggezione, che avrebbe impedito alla vittima di ribellarsi. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Cosenza, un sacerdote è stato arrestato per abusi sessuali su un minore

In questa notizia si parla di: sacerdote - stato - arrestato - abusi

Abusi sessuali su minore in una parrocchia nel Cosentino, sacerdote arrestato; Sacerdote arrestato per violenza sessuale su minore. Dopo gli abusi impartiva la benedizione chiedendo «perdon; Reggio Calabria, sacerdote arrestato per abusi su un minore. Il racconto shock: dopo il sesso avrebbe benedetto la vittima ·.

Cosenza, un sacerdote è stato arrestato per abusi sessuali su un minore - Un sacerdote è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Reggio Calabria con l’accusa di violenza sessuale su un minore. Lo riporta msn.com

Sacerdote arrestato per violenza sessuale su minore. Dopo gli abusi impartiva la benedizione chiedendo «perdono» - È l'accusa con cui è stato arrestato un sacerdote in provincia di Cosenza ... Riporta msn.com