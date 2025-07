Cosenza sacerdote arrestato per abusi su minore | inchiesta shock in Calabria

ABBONATI A DAYITALIANEWS Fermato un religioso nella provincia di Cosenza. Un sacerdote è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale su un minore. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria, in esecuzione di un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Reggio Calabria. I fatti risalgono al periodo 2015-2020. Secondo le indagini, gli abusi sarebbero iniziati tra il 2015 e il 2016, quando la vittima aveva appena 16 anni, e sarebbero proseguiti fino al 2020, anche dopo che il giovane aveva raggiunto la maggiore età . Attività con minori anche dopo il trasferimento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Cosenza, sacerdote arrestato per abusi su minore: inchiesta shock in Calabria

In questa notizia si parla di: cosenza - sacerdote - arrestato - minore

Cosenza, sacerdote arrestato per violenza sessuale su minore - I fatti risalgono al 2015-2016 ma si sono protratti fino al 2020 quando la vittima era già maggiorenne.

IL SANTO DEL GIORNO - LUNEDI' 21 LUGLIO 2025 San Lorenzo da Brindisi, Sacerdote e dottore della Chiesa Nome di battesimo: Giulio Cesare Russo Nascita: 22 luglio 1559, Brindisi Morte: 22 luglio 1619, Lisbona Tipologia: Commemorazione Beatificazio Vai su Facebook

Cosenza, sacerdote arrestato per violenza sessuale su minore; Cosenza, abusava di un minore in parrocchia. Arrestato sacerdote per violenza sessuale; Sacerdote arrestato per violenza sessuale su minore. Dopo gli abusi impartiva la benedizione chiedendo «perdon.

Sacerdote arrestato per violenza sessuale su minore. Dopo gli abusi impartiva la benedizione chiedendo «perdono» - È l'accusa con cui è stato arrestato un sacerdote in provincia di Cosenza ... Riporta msn.com

Sacerdote arrestato per violenza sessuale su minore - Un sacerdote è stato arrestato in provincia di Cosenza dai carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria con l'accusa di violenza sessuale ai danni di un minore in esecuzione di un'ordinanza di custo ... Secondo msn.com