Cos’è successo tra Weah e la Juventus

2025-07-27 20:41:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Rapporti tesi tra il club bianconero e l’agente del giocatore, che ha rilasciato dichiarazioni pesanti su un dirigente della societĂ Si sono raffreddati i rapporti tra la Juventus e il Marsiglia che stanno trattando il trasferimento di Timothy Weah in Francia. Fino a qualche giorno fa i dialoghi sembravano procedere bene con fiducia e ottimismo per trovare un punto d’incontro e chiudere l’affare, ma tra domanda e offerta ballano ancora 5 milioni e in questo momento la situazione è in stand by. Inoltre, anche i rapporti tra i dirigenti bianconeri e l’agente del giocatore sono diventati tesi dopo che Badou Sambague ha rilasciato delle dichiarazioni a Sportitalia, parlando di un dirigente che crea problemi ed è alla ricerca di se stesso. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Juventus, McKennie e Weah show: i due bianconeri rispondono così ad alcune domande curiose. Risate assicurate con Weston – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Juventus, McKennie e Weah show nel nuovo format di DAZN: ecco il VIDEO con le parole dei due bianconeri.

Juventus, Weah sulla visita da Trump: "Non è stato divertente, voglio solo giocare a calcio. Non abbiamo avuto scelta" - Qualche ora e un 5-0 all`Al-Ain all`esordio nel Mondiale per Club dopo, il calciatore statunitense della Juventus Timothy Weah ha commentato.

Weah via dalla Juventus? Due club di Premier League sulle tracce dell’americano, lo scenario adesso è completamente cambiato - di Redazione JuventusNews24 Weah via dalla Juventus? Ci sono due club di Premier League sulle tracce dell’americano, lo scenario adesso è completamente cambiato.

?Procedono bene i colloqui tra Olympique #Marsiglia e #Juventus per Tim #Weah. I buoni rapporti tra i club potrebbero facilitare un accordo di prestito con obbligo di riscatto. [@FabrizioRomano] Vai su X

Juventus, Comolli accelera per Sancho: il giocatore è pronto a dire sì ? Il desiderio di Tudor sarebbe quello di dare il via la stagione con una rosa che sia la più completa possibile: ci sarà Jonathan David e ci sarà Francisco Conceiçao, ora la sfida dei bi Vai su Facebook

