Cos’è la statua sul porto di Cervia con la sirena bambina

Milano Marittima, 28 luglio 2025 – Da venerdì 8 agosto l'evento Mare d'Arte Festival diventerĂ l'imponente opera Non basta il canto delle sirene di Valerio Berruti, collocata in modo permanente sulla banchina nord del porto canale di Cervia, lato Milano Marittima. L'opera è un raro esempio di scultura monumentale completamente circondata dal mare e rappresenta una sirena-bambina alta sei metri, che con il suo profilo in bronzo patinato si staglierĂ lucente sopra il mare nel punto in cui incontra il porto, e che al calar del buio si accenderĂ di luce come se emergesse dall'acqua. Valerio Berruti ha sottolineato "Ho sempre pensato alle mie opere come a una metafora che va oltre l'immaginario fanciullesco.

