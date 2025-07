Cosa si sa dell’accordo sui dazi al 15 per cento tra Stati Uniti e Unione europea

L’incontro tra la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, tenutosi in Scozia domenica 27 luglio, ha portato all’annuncio di un accordo sui dazi commerciali. Le merci importate dall’Unione europea negli Stati Uniti subiranno una tariffa doganale del 15 per cento, ovvero la metà del 30 per cento minacciato da Trump. «Penso che sarà fantastico per entrambi, per entrambe le parti. Penso che voi, penso che i vostri vari Paesi siano molto contenti di questo», ha detto Trump annunciando l’accordo al termine dell’incontro con von der Leyen nel resort di golf del tycoon a Turnberry in Scozia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Cosa si sa dell’accordo sui dazi al 15 per cento tra Stati Uniti e Unione europea

