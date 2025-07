Cosa c’entra il Monopoly con Milano | da Vicolo Corto a Viale dei Giardini la vera storia del gioco in scatola

Tutti conoscono il Monopoly, ma in pochi sanno che la sua storia è segretamente legata alla città di Milano. A raccontarla a Fanpage.it è stata Elena Ceretti, nipote di Emilio Ceretti, l'uomo che per la prima volta ha importato il Monopoly in Italia e, con lui, tanti di quei giochi che per anni sono stati nelle case di tutti gli italiani. Da Vicolo Corto a Viale dei Giardini, ecco la vera storia del gioco in scatola. 🔗 Leggi su Fanpage.it