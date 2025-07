Cosa c’è nell’accordo sui dazi al 15 per cento tra Europa e Usa | dallo sconto sull’automotive al giallo sui farmaci

Non sarĂ il 10% del Regno Unito ma l’accordo per evitare una guerra di dazi con gli Stati Uniti, raggiunto ieri con la presidente della Commissione europa Ursula von der Leyen è una buona quota percentuale. La stessa accattata qualche giorno fa dal Giappone. Cosa c’è all’interno dell’accordo scozzese ottenuto dall’incontro con il presidente Usa Donald Trump lo ricostruiscono oggi Raffaele Ricciardi e Filippo Santelli per Repubblica. Il 15 per cento verrĂ applicato alla maggior parte dei prodotti. Certo lo sconto sull’automotive ora al 27,5% ma non è chiaro ancora cosa accadrĂ per il settore farmaceutico. 🔗 Leggi su Open.online