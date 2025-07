Corriere dello Sport – sarà il futuro della difesa

Leoni e basta. Il gioiello del Parma è il rinforzo che l'Inter ha scelto per la difesa. Lui e soltanto lui: non esistono né alternative né piani B. Non ci sono dubbi sulle sue potenzialità. E l'età (19 anni da compiere soltanto il prossimo 21 dicembre) offre un orizzonte temporale in doppia cifra. Senza trascurare poi le sue caratteristiche, visto che in una difesa a tre il suo posto è in mezzo, da vera e propria guida del reparto. Ed è proprio al centro che l'Inter ha più urgenza di ricambi, tenendo conto anche delle primavere di Acerbi, già 37, e De Vrij, 33, entrambi con il contratto in scadenza nel 2026.

