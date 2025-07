Coppa Italia serie C Pianese in trasferta il 16 agosto contro il Giugliano

Prosegue in casa Pianese la preparazione in vista del primo impegno ufficiale della stagione che sarĂ il 16 agosto alle 18 in casa dei campani del Giugliano per il primo turno di Coppa Italia di C. I bianconeri di Birindelli sono reduci dalla prima sgambata della pre season, quella di sabato contro l’Atletico Piancastagnaio finita 7-1 per Simeoni e compagni. Nel prossimo fine settimana il livello dell’avversario si alzerĂ decisamente visto che sabato al Comunale arriva il Grosseto. A commentare le prime due settimane di allenamenti l’attaccante canadese Easton Ongaro arrivato in prestito dal Trapani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Coppa Italia serie C. Pianese in trasferta il 16 agosto contro il Giugliano

