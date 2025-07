Contromano sulla Milano-Torino Quattro morti grave una ragazza

di Paolo Girotti (Milano) È di quattro morti e un ferito grave il tragico bilancio dell’incidente accaduto pochi minuti dopo le 11 di ieri mattina sull’autostrada Torino-Milano, in direzione del capoluogo lombardo tra le uscite di tra Novara Est e Marcallo-Mesero: tra le vittime anche Mario Paglino e Gianni Grossi, compagni nella vita e nel lavoro che nel 1999 avevano fondato insieme Magia2000, società che spesso collabora con la Mattel e che si occupa di creare Barbie personalizzate, una delle quali è stata venduta nel 2015 a un’asta di beneficenza a 15mila euro. Secondo la prima ricostruzione dell’accaduto, una delle auto coinvolte nell’incidente, una Peugeot 207 guidata da Egidio Ceriano, ottantaduenne nato a Magenta (Milano) che risiedeva a Cerano, nel Novarese, avrebbe imboccato contromano l’autostrada dall’uscita di Arluno per poi spostarsi sulla corsia di sorpasso, scambiata per la prima corsia, e infine scontrarsi frontalmente, dopo aver percorso circa 7 chilometri, con la Peugeot 3008 sulla quale stavano viaggiando le quattro persone dirette verso Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Contromano sulla Milano-Torino. Quattro morti, grave una ragazza

In questa notizia si parla di: milano - torino - quattro - morti

EY Smart City Index 2025: Bologna, Milano e Torino le città più smart - Roma, 6 maggio 2025  - Bologna, Milano e Torino si confermano le città più smart d'Italia, posizionandosi sul podio dell'EY Smart City Index 2025.

Treni, disagi per i passeggeri sulla linea Torino-Milano: circolazione sospesa a Novara e regionali cancellati - Altro giorno di disagi per chi viaggia in treno. Questa volta a essere interessata è la linea convenzionale Torino – Milano per colpa di un guasto elettrico.

Guasto alla stazione di Novara, treni cancellati sulla Torino-Milano - La linea Torino-Milano sta subendo una serie di cancellazioni e ritardi da poco dopo le 16 di questo pomeriggio per un problema alla linea elettrica nella stazione ferroviaria di Novara.

Quattro morti e una donna ferita in un terribile incidente sulla Torino-Milano, all’altezza di Novara. Un uomo di 82 anni ha imboccato l’autostrada contromano, provocando un frontale. #Tg1 Lorenzo Santorelli Vai su X

Quattro morti e una donna ferita in un terribile incidente sulla Torino-Milano, all’altezza di Novara. Un uomo di 82 anni ha imboccato l’autostrada... Vai su Facebook

Anziano contromano in autostrada: 4 morti sulla Torino-Milano; Auto contromano sulla A4 Torino-Milano, 4 morti e un ferito in uno scontro frontale; Quattro morti in scontro fra auto sulla Torino-Milano, una era contromano. Incidente tra un'auto e un pulmino nel Barese, morta una donna incinta.

Incidente sull’A4 Milano-Torino: 4 morti e una giovane ferita gravissima. La strage provocata da un anziano contromano - Morto l’82enne Egidio Ceriano, alla guida dell’auto contromano; tra le vittime Mario Paglino e Gianni Grossi, compagni nella vita e nel lavoro; Amodio Giurni, impiegato al banco Bpm (ferita sua moglie ... Scrive ilgiorno.it

Incidente Torino-Milano, 4 morti. Un'auto andava contromano, chiusa a lungo l'A4 - Milano schiantandosi frontalmente con un altro veicolo che invece procedeva regolarmente nel suo senso di marcia. Segnala ilmessaggero.it