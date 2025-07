Contromano per 7km sull’autostrada poi lo schianto terribile | scoperta sconvolgente su Egidio

Una tragedia ha scosso la giornata di ieri, 27 luglio, sulla A4, coinvolgendo Egidio Ceriani, un anziano di 82 anni originario di Magenta. L’uomo ha imboccato l’autostrada contromano al casello di Arluno, percorrendo ben sette chilometri in direzione opposta prima di provocare un terribile impatto. L’incidente ha causato la morte dello stesso Ceriani e di altre tre persone, lasciando un profondo sgomento nella comunità . Il profilo di Egidio Ceriani: una vita riservata. Egidio Ceriani era una persona estremamente riservata, come ha raccontato Giuseppe Valisi, suo amico da una vita. I due avevano frequentato le scuole elementari insieme, condividendo un’amicizia lunga e profonda. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Contromano per 7km sull’autostrada, poi lo schianto terribile: scoperta sconvolgente su Egidio

