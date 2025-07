Controlli nei lidi sulle barche e in strada | scattano quasi 200 sanzioni per parcheggio nelle pinete

 OTRANTO – Controlli amministrativi nelle attività , nelle aree verdi e negli stabilimenti balneari di Otranto. Delle verifiche sono state infatti disposte dal questore leccese, Giampietro Lionetti, nella mattinata di sabato, per contrastare l'esercizio abusivo di alcuni lidi e la vendita di.

Controlli a tappeto e sanzioni sulla costa brindisina: sette lidi ancora chiusi - BRINDISI - La stagione balneare 2025 in Puglia parte con il piede sbagliato. I primi controlli della capitaneria di porto di Brindisi hanno evidenziato diverse irregolarità lungo la costa, a partire da sette strutture balneari trovate ancora chiuse nonostante l'obbligo di apertura scattato il 1°.

Controlli nei lidi: sequestrata attrezzatura su spiaggia occupata abusivamente - OTRANTO – Controlli negli stabilimenti balneari del litorale idruntino: sgombero e sequestro. Saranno intensificate le verifiche da parte dei militari della guardia costiera di Otranto che, nelle scorse ore, hanno accertato l’abusiva occupazione di circa dieci metri quadrati di arenile, sottratti.

Controlli della Capitaneria di porto: sanzionati due lidi nel Brindisino - BRINDISI - In un lido è stata riscontrata l'assenza di un bagnino. In un altro, un natante non idoneo veniva utilizzato come mezzo di salvataggio.

Scilla. Controlli nei lidi: una denuncia per violazioni sul lavoro e sulla sicurezza alimentare - I carabinieri hanno elevato sanzioni ed eseguito sequestri di merce non conforme agli standard minimi di sicurezza alimentare