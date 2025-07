Controlli in centro e sul lungomare multati anche i titolari di alcuni minimarket aperti a notte fonda

I carabinieri della stazione di piazza Dante hanno svolto nuovi controlli in centro e nella zona del lungomare di Ognina, con il supporto della polizia locale di Catania. Sono state elevate diverse sanzioni amministrative per comportamenti lesivi della quiete notturna, del decoro urbano e della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: controlli - centro - lungomare - multati

Napoli: controlli alla movida in centro cittĂ , il bilancio dei Carabinieri. Ancora un 14enne armato di coltello - Controlli a tappeto nel centro di Napoli: arresti, denunce e sequestri tra piazza Bellini, Dante e del GesĂą.

Controlli a tappeto in centro: un arresto, 2 denunce e 180 persone identificate - Riflettori accesi su Piazza XX Settembre, Parco della Montagnola e Giardini Fava. La Polizia di Stato ha intensificato i controlli nelle zone piĂą critiche del centro cittadino, dove sono frequenti episodi di spaccio e microcriminalitĂ .

Controlli straordinari nel centro storico, pioggia di sanzioni nel quartiere San Berillo - Un’operazione di controllo integrato del territorio, coordinata dal commissariato di pubblica sicurezza “centrale” e supportata da diverse unità operative, ha interessato nei giorni scorsi il centro cittadino, con particolare attenzione al quartiere San Berillo e alle aree della movida.

Controlli in centro e sul lungomare, multati anche i titolari di alcuni minimarket aperti a notte fonda; Ostia, parcheggiatori abusivi sul lungomare e la Litoranea multati per 10mila euro; Blitz in un lido sul lungomare, attivitĂ sospesa: titolare denunciato e oltre 7 mila euro di multe.

Tris di interventi e sanzioni mirate tra il centro e il lungomare di Ognina - 267/2000 e dell’ordinanza sindacale che vieta la somministrazione o la vendita di bevande alcoliche oltre certi limiti orari, specialmente in zone ad alta ... catanianews.it scrive

Controlli del territorio in centro e a Ognina: denunciati parcheggiatori abusivi - Continuano con determinazione i controlli dei Carabinieri per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi e l’illegalità diffusa e, in particolare, nel centro storico e nella zona del Lungomare ... Da catanianews.it