Contributo di accesso oltre 720mila visitatori giornalieri paganti Zuin | Bilancio positivo | VIDEO

Domenica 27 luglio si è conclusa la fase sperimentale 2025 del contributo di accesso a Venezia, avviata lo scorso 18 aprile e applicata per un totale di 54 giornate – dalle ore 8.30 alle 16 – distribuite tra aprile, maggio, giugno e luglio.Il sistema ha messo oltre 720mila voucher di visitatori. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

